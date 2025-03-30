Якими статками володіє очільниця області Світлана Онищук

Керівниця Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлана Онищук задекларувала один мільйон 195 тисяч 974 гривні заробітної плати за 2024 рік.

Про це йдеться в декларації посадовиці, опублікованій 30 березня 2025 року, пише Фіртка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Світлана Онищук також отримала зарплатню розміром у 53 тисячі 146 гривень за сумісництвом на посаді професорки кафедри публічного управління та адміністрування в Івано-Франківському національному університеті нафти й газу.

Чоловік посадовиці, Ігор Онищук, водночас отримав 209 тисяч 478 гривень зарплатні в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, а за сумісництвом він також заробив 26 тисяч 658 гривень в Університеті Короля Данила, 109 тисяч 200 гривень — у релігійній громаді Святого апостола Юди Тадея УГКЦ і 46 тисяч 860 гривень — у благодійному фонді імені Андрея Шептицького.

Ігор Онищук також отримав дві тисячі “Зимової підтримки” від Мінекономіки.

Згідно з декларацією, посадовиця зберігає готівкою 375 тисяч гривень, а її чоловік на рахунку в “ПриватБанку” — 10 тисяч 100 доларів.

Серед нерухомості Світлана Онищук з 2002 року має у частковій власності (25%) квартиру в Івано-Франківську площею 81,5 метра квадратних. А з 2012 року — гараж площею 18,1 метра квадратних в Івано-Франківську і вартістю 77 тисяч гривень на той час.

Окрім цього, у власності чоловіка посадовиці є:

з 2011 року — земельна ділянка площею у дві тисячі м² у селі Запруття Снятинської громади;

з 2012 року — гараж в Івано-Франківську площею 18,7 м² за 109 тисяч 395 гривень на момент набуття права;

з 2018 року — квартира в Івано-Франківську з площею 81,5 м² та вартістю в 800 тисяч 330 гривень;

з 2021 року — земельні ділянки у Снятині площами 1451 м², тисячу м², 155 м². Вартість не вказують;

з 2021 року — домоволодіння у Снятині площею 153,1 м².

У посадовиці також є з 2019 року “LEXUS NX 200” 2018 року випуску, який на той момент коштував 750 тисяч гривень. А в Ігоря Онищука з того ж року — “TOYOTA RAV4” 2019 року випуску за 714 тисяч 267 гривень на той час.

Зокрема, вказують, що Світлана Онищук є членкинею ГО “Всеукраїнське жіноче об’єднання “Солідарність” і займає там одну з керівних посад.