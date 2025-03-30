У Франківській громаді взялися за покращення 14 аварійно-небезпечних ділянок доріг

За результатами аналізу дорожньо-транспортних пригод за останні три роки місцева влада Івано-Франківська ідентифікувала критичні зони та розробила план заходів для підвищення безпеки руху й покращення доступності міського простору.

Безпека дорожнього руху залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури Івано-Франківська. Міська комісія з питань безпеки руху провела детальний аналіз статистики ДТП за 2022-2025 роки та виявила 14 аварійно-небезпечних ділянок на території міста, які потребують термінового втручання, пишуть Версії.

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Нагадаємо, що Ще на двох жвавих франківських перехрестях планують встановити світлофори СХЕМА

Варто відзначити, що деякі з раніше проблемних точок уже зникли з “чорного списку” завдяки своєчасно вжитим заходам. По інших локаціях кількість аварій суттєво зменшилась або припинилася взагалі.

Для кожної з ідентифікованих небезпечних зон розроблено індивідуальний план заходів з підвищення безпеки. Серед найближчих конкретних кроків — встановлення світлофорів на перехресті вулиць Євгена Коновальця та Сорохтея, а також на перетині вулиць Надрічна та Максимовича вже цього року.

Окрема увага приділяється пішохідним переходам. Так, на вулиці Миколайчука біля торгового центру “Арсен” заплановано облаштувати острівець безпеки та встановити спеціальне підсвічування пішохідного переходу, що дозволить знизити ризик наїздів на пішоходів, особливо у вечірній час.

Міська влада також зазначає, що через обмежене фінансування в умовах воєнного стану, не всі заплановані заходи вдасться реалізувати вже цього року, тому на деяких ділянках будуть впроваджені тимчасові рішення.

Окрім підвищення безпеки на дорогах, комісія прийняла низку рішень для покращення доступності міського простору. Зокрема, на зупинці громадського транспорту поблизу Прикарпатського національного університету на вулиці Чорновола планується змінити конфігурацію заїзної кишені та розширити платформу зупинки для зручнішого доступу.

На вулиці Мельника буде ліквідовано самовільно створену парковку, яка фактично займає тротуарну частину біля заїзду в паркінг. Натомість буде відновлено та розширено тротуар для пішоходів.

Також планується встановлення відповідних дорожніх знаків для обмеження паркування в недозволених місцях, особливо в пішохідних зонах середмістя.

Окрему увагу комісія приділила питанням доступності для людей з інвалідністю. З огляду на зростання їх кількості, було надано низку дозволів на облаштування спеціалізованих місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю на прибудинкових територіях.

Одним із найцікавіших проєктів року стане реконструкція історичного провулку між площею “Ринок” та Свято-Покровським Катедральним Собором ПЦУ (відомим у народі як “Вірменська церква”). Проєкт, розроблений архітекторкою Іриною Чолій, передбачає повернення історичного вигляду цьому місцю: замість бетонних блоків і бруківки тут з’являться дерева, лавочки, клумби та сучасне освітлення — так, як колись виглядала ця локація.