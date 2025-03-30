Зеленський оприлюднив майнову декларацію за минулий рік

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2024 року значно не змінився.

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Володимир Зеленський торік на посаді президента України заробив 336 тисяч гривень. Загалом доходи родини Зеленських у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн., пише ПІК.

Збільшення доходів родини президента порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Зокрема, дохід від погашення ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик України) – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині Зеленського минулого року не відбулося.

Як і минулого року, у власності Зеленського перебуває квартира у Києві площею 131,9 м.кв., два машиномісця-гаража у Києві площею 20,9 м.кв. і 20,7 м.кв., 25% квартири у Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 м.кв., 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 м.кв..

У першої леді Олени Зеленської квартира у Криму (Лівадії) – 129,8 м.кв. і паркомісце там само – 16,1 м.кв., 33% нежитлового приміщення у співвласності із Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 м.кв., квартира у Києві площею 284 м.кв..

Володимир та Олена Зеленські із 2014 року також мають право користування квартирою у Великій Британії площею 91.9 м. кв., а також право користування державною дачею у Києві з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 4011,10 м. кв.

Як і раніше, Зеленський володіє автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина – автомобілем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску. Так само у подружжя лишаються коштовні годинники – Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

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