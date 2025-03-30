Прикарпатські волонтери розчистили стежку до важкодоступного карпатського водоспаду Казарка

Нещодавно Сергій Юдичев провів акцію на водоспаді Казарка . Зробив це, аби будь-хто міг вільно та безпечно потрапити на локацію та помилуватися водоспадом.

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Розповідає Інформатор.

26 березня 2025 року мандрівник самотужки очистив прохід до водоспаду Казарка, що знаходиться за 5-10 км від Липовиці:

“На водоспаді була проведена акція. Розчистив прохід до водоспаду від повалених дерев. Фото звіт додається. Насолоджуйтесь. Всім гарного відпочинку!”

У розмові з журналістами нашого видання, Сергій Юдичев розповів, що він неодноразово проводив різноманітні акції щодо прибирання туристичних цікавинок, що розміщені у Калуському районі. На Казарці буває досить часто і місце дещо захаращене, а на саму зачистку від гілок потратив близько 45 хвилин:

“Часто буваю там. Місце трохи захаращене було. Мав давно ідею там почистити місцину. Такі акції проводжу самостійно, адже люблю самоту. Маю електричну пилу і нею працюю. Трохи порозчищав захід від гілок. Біля водоспаду декілька дерев зрубали і гілки залишили. Від гілок почистив, то тепер комфортніше можна зробити фото. Я потратив десь 45 хвилин”, — розповідає чоловік

Фото Сергія Юдичева

Додамо, що водоспад Казарка розташований на потоці Казарка (права притока Чечви), який бере початок на північному схилі хребта Аршиця. Висота перепаду води — близько 2,5 м. Водоспад утворився в місці, де потік перетинає потужний пласт стійких до ерозії пісковиків. Він вважається важкодоступним та маловідомим.

Мандрівник додає, що певна складність у добиранні є, бо немає зручної стежки:

“Там трохи важко спуститися, але немає якоїсь комфортної стежки. А з іншої сторони, він далеко від села і туристів ніколи немає. Можливо декілька осіб-туристів, який я особисто знаю. Не зустрічав якихось конкретних дописів по цьому водоспаду. Взагалі там важко залізти, бо є два виступи. Якщо не йти по воді, то треба залазити на ті незручні виступи”

Чоловік зізнається, що має бажання відправитися до водоспаду Гуркало Ілемське і там провести подібну акцію: можливо, змайструвати поручні, які б там згодилися. Бо, як каже Сергій, туди досить важкий спуск:

“Там дуже складний захід, дуже стрімко і дуже високий каньйон. Я хотів би там якісь поручні зробити, але не знаю чи вдасться, щось киркою там розрівняти. Але поручні там потрібні, бо немає за що вхопитися. Тяжко туди залізти”.