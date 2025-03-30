На Івано-Франківщині провели “Великий автопробіг”, щоб підтримати полонених воїнів ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю 30 березня 2025 року, на Івано-Франківщині відбувся автопробіг гірськими районами на підтримку військовополонених, зниклих безвісти та у пам’ять про полеглих воїнів. Приблизно півтора десятка автівок з українською символікою проїхали територією Косівщини, Верховинщини, Надвірнянщини, Коломийщини, Ворохтянської і Яремчанської громад.

Про це у коментарі Суспільному розповіла організаторка заходу Ольга Гарасим’юк, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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“Великий автопробіг”, Івано-Франківщина, 30 березня 2025 року. Ольга Гарасим’юк

“Великий автопробіг” в Івано-Франківській області вп’яте організували члени всеукраїнської організації “Тризуб” імені Степана Бандери та представники організації “Нескорені серця України”. Мета мирної акції — підтримати родини українських військовополонених та зниклих безвісти, а також нагадати суспільству про бранців російського режиму.

“Великий автопробіг”. Івано-Франківщина, 30 березня 2025 року. Facebook/Роман Клим

“Не в наших силах зробити щось більше для цих людей, але підтримка їхніх родин, які залишилися, можливо, наодинці зі своєю бідою, є важливою. Хочемо стати голосом військовополонених і зниклих безвісти, донести світу, що вони не забуті, і їхні родини мають нашу підтримку”, — розповіла Ольга Гарасим’юк.

“Великий автопробіг”. Івано-Франківщина, 30 березня 2025 року. Facebook/Роман Клим

Учасники автопробігу проїхали понад 200 кілометрів. “Великий автопробіг” на Франківщині проводять кожні два-три тижні. Долучитися до нього можуть усі охочі.

“Великий автопробіг”. Івано-Франківщина, 30 березня 2025 року. Facebook/Роман Клим

“Щоразу людей стає більше. Є родини, які з нами на кожній акції. Є й діти маленькі. Люди цікавляться. Нас зустрічають у кожному селі чи селищі, бо з кожного селища є військовополонені чи зниклі безвісти”, — додала Ольга Гарасим’юк.