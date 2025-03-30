До уваги прикарпатців: зміни у соцстрахуванні – як тепер оплачуватимуть лікарняні та декретні

З 4 квітня в Україні почнуть діяти важливі зміни у сфері соціального страхування. Вони стосуються виплат за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах, а також уточнять механізм оплати непрацездатності для тих, хто працює за сумісництвом.

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Пише Інформатор Івано-Франківськ, покликаючись на Пенсійний фонд України.

Зміни передбачені Законом України № 4158-ІХ, ухваленим 18 грудня 2024 року. Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах виплачуватиметься як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом. Важливо, що кількість місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати страхові виплати, не обмежена.

Якщо людина втратить працездатність через нещасний випадок і при цьому працює у кількох роботодавців, то перші п’ять днів лікарняного оплачуватиме той страхувальник, який несе відповідальність за основне місце роботи. Виплата становитиме 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу працівника. Починаючи з шостого дня лікарняного, його фінансуватиме Пенсійний фонд України.

Також уточнено правила для тих, хто постраждав внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. У таких випадках допомога виплачується роботодавцем, де стався страховий випадок, і становить 100% середнього заробітку. Перші сімнадцять днів лікарняного оплачує цей роботодавець за власні кошти.