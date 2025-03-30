“Прикарпаття” не змогло вдома переграти команду “Фенікс-Маріуполь” ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю, 30 березня, на стадіоні “Рух” відбувся поєдинок 1-го туру групи “Вибування” Першої ліги. Івано-франківське “Прикарпаття” приймало команду “Фенікс-Маріуполь”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Матч закінчився унічию

Попри прогнози експертів та спортивних оглядачів, а також не зважаючи на перевагу домашнього поля, франківським футболістам не вдалося здолати суперників із Донецької області. Не зважаючи на увесь натиск, футболістам з Івано-Франківська так і не вдалося забити команді суперника жодного м’яча. Хоч власне, суперники так само не змогли уразити ворота футболістів із команди МФК “Прикарпаття”.

Матч закінчився із рахунком 0 : 0

Детальніше про поєдинок ви можете переглянути у фоторепортажі фотографа нашої редакції Богдана Савлюка