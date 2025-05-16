Франківка через віртуальне знайомство втратила 20 тисяч гривень

До Івано-Франківських поліцейських звернулася 35-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства після знайомства в інтернеті.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф

За словами потерпілої, майже місяць вона спілкувалась з невідомим чоловіком. Зловмисник завоював її довіру, а згодом повідомив, що потрапив у біду. Відтак виманив у неї 20 000 гривень. А тоді – зв’язок між ними обірвався.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними у спілкуванні з незнайомцями в мережі.