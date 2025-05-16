Франківка через віртуальне знайомство втратила 20 тисяч гривень

До Івано-Франківських поліцейських звернулася 35-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства після знайомства в інтернеті.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф
За словами потерпілої, майже місяць вона спілкувалась з невідомим чоловіком. Зловмисник завоював її довіру, а згодом повідомив, що потрапив у біду. Відтак виманив у неї 20 000 гривень. А тоді – зв’язок між ними обірвався.
За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними у спілкуванні з незнайомцями в мережі.
Щоб захиститися від цієї шахрайської схеми поліцейські радять:
– не довіряйте незнайомцям у соцмережах;
– не погоджуйтесь на легкий заробіток чи коштовні подарунки;
– перевіряйте інформацію про співрозмовника;
– не здійснюйте жодних передоплат;
– не передавайте особисті чи фінансові дані незнайомцям.