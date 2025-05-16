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Франківка через віртуальне знайомство втратила 20 тисяч гривень

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 17:33
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До Івано-Франківських поліцейських звернулася 35-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства після знайомства в інтернеті.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф

За словами потерпілої, майже місяць вона спілкувалась з невідомим чоловіком. Зловмисник завоював її довіру, а згодом повідомив, що потрапив у біду. Відтак виманив у неї 20 000 гривень. А тоді – зв’язок між ними обірвався.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними у спілкуванні з незнайомцями в мережі.

Щоб захиститися від цієї шахрайської схеми поліцейські радять:

– не довіряйте незнайомцям у соцмережах;

– не погоджуйтесь на легкий заробіток чи коштовні подарунки;

– перевіряйте інформацію про співрозмовника;

– не здійснюйте жодних передоплат;

– не передавайте особисті чи фінансові дані незнайомцям.