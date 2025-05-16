У Франківську шукають очевидців ДТП, у якій невідомий збив людину і втік

Франківців просять допомогти встановити обставини події.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківської області.

12 травня о 17:37 на перехресті вулиць Василя Стуса – Миколайчука в Івано-Франківську невідома особа, кермуючи двоколісним транспортним засобом, здійснила наїзд на пішохода та покинула місце ДТП.