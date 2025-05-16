У Франківську шукають очевидців ДТП, у якій невідомий збив людину і втік

Франківців просять допомогти встановити обставини події.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківської області.
12 травня о 17:37 на перехресті вулиць Василя Стуса – Миколайчука в Івано-Франківську невідома особа, кермуючи двоколісним транспортним засобом, здійснила наїзд на пішохода та покинула місце ДТП.
“Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП в Івано-Франківській області просить усіх очевидців чи осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо вищевказаної події, зателефонувати на лінію 102 та допомогти встановити обставини. Дякуємо за допомогу!” – закликають у дописі.