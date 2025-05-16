У Франківську дендролог-ентузіаст збирає гігантські шишки та вирощує з них дерева

Дендролог-любитель Олександр Варениця збирає шишки, серед них є і гігантські каліфорнійські шишки Pinus coulteri, та створює унікальну ботанічну колекцію в приміському селі Угорники поблизу Івано-Франківська.

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Він вже виростив тисячі дерев, зібрав унікальну колекцію рідкісних рослин і реалізує екологічні ініціативи на всеукраїнському рівні, пишуть Версії.

Олександр вирощує хвойні дерева з насіння, зібраного по всьому світу: від Мексики до Пакистану. У його колекції — десятки екзотичних видів сосен, включаючи культову сосну Джерарда з Гімалаїв, юнанську з Китаю, а також американські гірські довгожителі, вік яких сягає тисячоліть.

Сад Олександра налічує безліч рідкісних екземплярів, включно із сосною Максі Мартінес, китайським гінкго білоба, японськими кленами, реліктовими видами та деревами з Червоної книги. Частину з них він висаджує в публічних просторах — зокрема в парку біля центрального озера Івано-Франківська.

Так в міському парку кілька років тому з’явилась Pinus coulteri – сосна Культера. Це дерево відоме за свої гігантські за розміром масивні шишки-«ананаси», їх вага може досягати кілька кілограмів.

«Бачите, в мене велика колекція таких шишок. Вона важить до трьох кілограмів. Якщо впаде — може поранити. Але Бог так придумав, що ця шишка сама не падає — ми її зрізаємо, а потім вона висихає і вже через кілька років стає легкою», – з гордістю демонструє екземпляри Олександр, тримаючи в руках масивну шишку сосни Культера.

Окрім ботанічної діяльності, Олександр займається просвітництвом: читає лекції для школярів, проводить майстер-класи та демонструє унікальні шишки й саджанці в дитсадках, школах і вишах. Для дітей він створює адаптовані програми із використанням мультфільмів та інтерактиву.

«Коли я читаю лекції дітям до 5-го класу, вони просто захоплено дивляться на шишки і слухають», — каже колекціонер.

Серед масштабних проєктів — ініціатива з відновлення європейської сосни в українських Карпатах. Варениця разом з командою вирощує сіянці з насіння, зібраного на високогір’ї Горганів, з метою відновлення популяції рідкісного виду.

Олександр наголошує, що хвойні дерева — не лише естетика, а й природна аптека. Вони очищують повітря, виділяють фітонциди, зменшують ризики алергій і вірусів. Його мета — збільшити кількість хвойних насаджень в Івано-Франківську, де наразі їх критично не вистачає.

Олександр активно співпрацює з ботаніками та колекціонерами з різних країн — від Німеччини до Індії, обмінюється насінням, досвідом і бере участь у міжнародних науково-практичних обмінах.

Для фінансової підтримки своїх проєктів та популяризації зеленої справи Олександр запустив інтернет-магазин, де кожен охочий може придбати рідкісне насіння, добрива та інструменти для садівництва.

На своєму сайті https://ekomalina.com.ua/ він розповів про екопроєкт «Сорочини», що має на меті відновлення рідкісних дерев у міській і приміській зоні Івано-Франківська.

Назву ініціатива отримала на честь давнього весняного свята — «Сорочини», коли, за повір’ям, на землю прилітають 40 видів птахів, вісників тепла й відродження. Мета проєкту — не лише висадити дерева, а й створити мікроекосистему, яка поверне птахів, тварин та корисних комах до міста.

У планах — створення лісу з їстівними горіхоплідними деревами на площі від 50 соток. Усі види підібрані з урахуванням кліматичних особливостей Прикарпаття, вирощені з насіння та пройшли акліматизацію. Серед них — сосна кедрова європейська, сосна Арманда, ведмежий горіх, каштан їстівний, мигдаль, ліщина, чорний горіх, ксантоцерас та інші рідкісні види.

Проєкт не обмежується озелененням. Планується встановлення шпаківень, годівничок, будиночків для комах, еко-скульптур, а також створення зони для екопросвітницьких заходів, майстер-класів і творчих занять з дітьми.

Особливий акцент зроблено на створенні саморегульованої природної екосистеми, яка працюватиме без втручання людини, за законами природи. Як каже сам Олександр: