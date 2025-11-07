Франківка хотіла продати зарядну станцію і втратила понад 360 тис. грн

47-річна мешканка Івано-Франківська повідомила поліції, що шахраї виманили в неї понад 360 тисяч гривень під час онлайн-продажу портативної зарядної станції.

За словами потерпілої, на одному із сайтів вона розмістила оголошення про продаж зарядної станції. Незабаром жінці у мобільний додаток надійшло повідомлення від нібито покупця, який готовий придбати товар.

Незнайомець надіслав фішингове посилання для заповнення форми «Інтернет-доставка». Заявниця перейшла за ним і авторизувалась через банківський додаток, після чого з кредитної карти заявниці списали кошти.

Через декілька хвилин до потерпілої зателефонував нібито представник банку та повідомив, що шахраї намагаються оформити кредити на її ім’я в різних фінансових установах.

Щоб «захистити» кошти, він запропонував жінці завантажити додаткові банківські додатки, закрити кредитні картки та перерахувати кошти на «резервні» рахунки, які він надасть. Повіривши шахраю, прикарпатка виконала всі вказівки.

За порадою афериста вона перерахувала й власні кошти для «закриття рахунків». У результаті жінка втратила понад 360 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.