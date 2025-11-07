Гастротур навколо світу: FOODOTEKA запрошує на день народження

9 листопада фудмаркет FOODOTEKA святкуватиме другий день народження та проведе святковий Happy Food Day.

Протягом дня на гостей чекатиме гастроподорож різними країнами світу, сімейні активності та вечірка, повідомили КУРСу організатори.

Кожен відвідувач отримає Food Passport, у якому збиратиме штампи за покупки та участь в активностях. Розіграш подарунків від закладів та партнерів відбуватиметься щогодини з 13:00 до 18:00.

Програма:

З 10:00 до 19:00 FOODOTEKA працюватиме у форматі сімейної фієсти. Заклади фудмаркету представлять спеціальні меню та тематичні програми:

Delikacia Bakery | Франція (з 10:00) – Повернення круасана «Мак-Вишня».

Фабрика кави | Італія (12:00–13:00) – Капінг та спеціальне меню у стилі Italian Coffee Bar.

М’ясторія | Америка (з 12:00) – Бургери, м’ясо на грилі та святкова лотерея.

Roll Club | Японія (13:00–14:00) – Розіграш подарунків на «Колесі Фортуни».

Карпатський рамен | Японія (14:00–15:00) – Дегустація азійських маринованих закусок.

ПроУкраїнське | Україна (15:00–16:00) – Майстер-клас із ліплення вареників.

Fabbrica Brooklyn | Америка (16:00–17:00) – Майстер-клас із приготування піци.

Hala | Ізраїль (17:00–18:00) – Meze-Bar і дегустація близькосхідних закусок.

CITADEL Brewpub | Грузія (18:00–19:00) – Майстер-клас із закручування хінкалі.

Розваги для дітей (12:00–18:00)

З 12:00 до 16:00 FOODOTEKA зустрічатиме маленьких гостей з аніматорами та безкоштовними солодощами. А також:

12:00–13:30 RoboclubIF проведе захопливий майстер-клас із робототехніки на базі LEGO Education.

14:00–15:00 — дитяча дискотека.

15:00–18:00 Садок «Вільні» організовує зону для малювання та аквагриму.

Вечірня програма Food & Drink Party триватиме з 19:00 до 22:00. Деякі заклади представлять вечірні спеціальні пропозиції, зокрема дегустацію м’яса гриль, коктейлі та гострі японські страви.

Також о 19:00 Mixstyle Dance Studio розпочне смачний джем під DJ-set, який триватиме до закриття.

Вхід – вільний.