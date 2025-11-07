ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську без тепла один дитсадок — Марцінків

Автор: Олег Мамчур
В Івано-Франківську без опалення залишається лише дитсадок “Дзвіночок” на вулиці Слави Стецько.

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків в ефірі ТРК “Вежа”, пише КУРС.

Як повідомив Марцінків, дитсадок переводять на електричне опалення в зв’язку з переходом цілого мікрорайону з централізованого на індивідуальне опалення.

Однак франківці, які зверталися до Марцінківа під час ефіру, повідомляли про відсутність тепла у ліцеї Шухевичів та у кількох житлових будинках.

Руслан Марцінків запевнив, що тепло у ліцеї вже є, але пообіцяв наступного року збудувати дві котельні на вулиці Шухевичів – для початкової школи №26 та ліцею імені Романа Шухевича.

“Дякую працівникам теплокомуненерго, які ще цей рік – останній рік – змогли запустити котельню на Індустріальній, – каже Марцінків. – При тому, що у нас 200 будинків відключились від централізованого опалення на Індустріальній. Залишилося 6 будинків, які не мають індивідуального опалення. І ще 8 закладів освіти і культури є на централізованому опаленні”.

