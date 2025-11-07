Які відпустки мають прикарпатські військові у 2025 році: повний гайд від юристів

У 2025 році для військових із Прикарпаття доступні декілька видів відпустки — основна, за сімейними обставинами, для лікування, догляду за дитиною та інші.

Про умови та тривалість кожної з ним розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які є види відпусток для військових?

Доступні військовим відпустки регулюються Законом “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

«Основна щорічна відпустка становить 30 календарних днів, але її можна брати частинами — не більше ніж 15 днів за один раз. Надання відпусток регулюється з урахуванням бойової обстановки: одночасно відсутніми можуть бути не більше 30% особового складу підрозділу», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Основна щорічна відпустка

Надається на 30 днів на рік, але використовується частинами (до 15 днів за раз). Якщо у підрозділі понад 30% військових одночасно у відпустці — у ній можуть відмовити.

Відпустка за сімейними обставинами

Може тривати до 10 днів зі збереженням грошового забезпечення. Для оформлення потрібно подати рапорт із зазначенням причин і, за можливості, підтвердні документи (свідоцтво, довідку тощо).

Відпустка для лікування

Призначається за висновком ВЛК у разі хвороби або поранення:

30 днів — за загальними показаннями;

45 або 60 днів — після поранення, контузії чи оперативного лікування.

За необхідності ВЛК може подовжити цю відпустку на такий самий термін. У разі тяжкого поранення військовому виплачується додаткова винагорода 100 000 грн.

Відпустка для догляду за дитиною

Надається для догляду за дитиною до 3 років, а якщо потрібно продовжити домашній догляд — до 6 років.

Додаткова відпустка за знищену техніку

Тривалість — від 1 до 5 днів, залежно від типу знищеного об’єкта. Її можуть отримати не лише ті, хто безпосередньо знищив техніку, а й військові, які брали участь у її виявленні.

Відпустка після полону

Військові, які повернулися з полону та продовжують службу, мають право на 90-денну відпустку із збереженням грошового забезпечення. Розділяти її на частини не можна, а відкликати військового можуть лише за його згодою.

«До терміну відпустки додається час на дорогу — не більше двох діб в один кінець. Невикористані дні можна використати при звільненні або отримати компенсацію», — додає Брюховецький.

Який алгоритм дій для отримання відпустки?

Заяву на відпустку подають у письмовій формі командиру підрозділу або через систему “Армія+”. Після погодження документ направляють до штабу частини, де видається наказ. Його мають оформити не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки.

Перед виїздом військовому видають відпускний квиток. На місці відпочинку він має стати на облік, а після завершення — знятися з нього. У разі затримки в дорозі чи хвороби відпустку можна продовжити, надавши підтвердні документи.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.