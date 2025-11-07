Богородчанщина зустріла загиблого на війні Василя Поповича — ФОТО

Сьогодні на Алеї Героїв з почестями зустріли «на щиті» захисника України. Василеві Поповичу було тільки 24.

1 листопада 2025 року на Дніпропетровщині в результаті ворожого ракетного удару загинув захисник України, молодий воїн з села Грабовець Богородчанської громади Попович Василь, 2001 року народження.

Матрос Василь Попович воював з квітня 2023 року, був оператором ударних БПЛА у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти, пройшов через важкі бої на Херсонському напрямку на островах Дніпра.

Василь Попович віддав своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Ми схиляємо голови перед його жертовністю. Смерть нашого Героя — велика втрата для родини, громади і для України, яку він захищав ціною власного життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вічна йому пам’ять і невмируща слава!, – пише Слово народу. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Християнський чин похорону відбудеться завтра, о 12 годині, в рідному селі Грабовець.