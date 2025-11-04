На війні захисник з Богородчанської громади Василь Попович

1 листопада 2025 року на Дніпропетровщині внаслідок ворожого ракетного удару загинув захисник України з села Грабовець Богородчанської громади — Василь Попович, 2001 року народження.

Матрос Василь Попович служив у лавах 35-ї окремої бригади морської піхоти, де з квітня 2023 року виконував бойові завдання як оператор ударних безпілотних літальних апаратів. Разом із побратимами він пройшов через запеклі бої на Херсонському напрямку, зокрема на островах Дніпра.

Молодий воїн віддав своє життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас.

Голова Богородчанської громади Ростислав Заремба висловив щирі співчуття родині та близьким Героя.

Про час зустрічі та поховання Василя Поповича повідомлять окремо.