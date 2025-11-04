У Франківську чоловік вчинив бійку в супермаркеті

Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого мешканця у умисному завданні удару, який спричинив фізичний біль, але не призвів до тілесних ушкоджень.

За матеріалами справи, 7 жовтня 2025 року чоловік перебував у магазині «Рукавичка», розповідає ПІК.

Заступниця керуючого магазину запідозрила його у крадіжці товару та спробувала перешкодити його виходу, повідомивши про намір викликати поліцію.

«Під впливом негативних емоцій, поза магазином, чоловік повернувся до потерпілої та умисно наніс удар долонею правої руки по голові та обличчю. Внаслідок цього потерпіла відчула фізичний біль, однак, за висновком судово-медичної експертизи, тілесних ушкоджень не було», – йдеться у вироку. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Враховуючи обставини справи та його особу, суд призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).