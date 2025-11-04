На Запорізькому напрямку загинув військовий з Надвірної Михайло Пошивайло

2 листопада 2025 року у бою на Запоріжжі загинув військовослужбовець з Надвірнянськї громади Михайло Пошивайло.

Про смерть земляка на Facebook-сторінці повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Михайло Пошивайло народився 4 вересня 1987 року, жив у Надвірній. На другий день повномасштабного вторгнення став на захист країни, служив навідником у протитанковому взводі роти вогневої підтримки 2 батальйону бригади територіальної оборони.

2 листопада 2025 року Михайло Пошивайло прийняв свій останній бій на південній околиці Гуляйполя Запорізької області. Йому було 38 років.