У Запорізькій області загинув військовий з Франківщини Іван Петрук

Автор: Олег Мамчур
Військовий портрет і свічка пам’яті в руках
2 листопада 2025 року на війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Петрук. У 28-річного бійця був позивний Монах.

Про це на Facebook-сторінці повідомив староста Верхньоясенівського старостинського округу Іван Мельничук.

Іван Петрук народився 20 травня 1997 року у селі Верхній Ясенів, служив командиром 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 102 окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, мав звання молодшого лейтенанта.

Боєць загинув поблизу села Солодке Пологівського району, що на Запоріжжі.

“Чорною і страшною звісткою облетіла новина усю Гуцульщину, Верховинщину і Ясенів про загибель вірного сина нації, прекрасного брата, коханого, справжнього побратима, нашого односельця. Вічна і світла пам’ять воїну світла”, — йдеться у дописі.

