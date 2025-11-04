У Запорізькій області загинув військовий з Франківщини Іван Петрук

2 листопада 2025 року на війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Петрук. У 28-річного бійця був позивний Монах.

Про це на Facebook-сторінці повідомив староста Верхньоясенівського старостинського округу Іван Мельничук.

Іван Петрук народився 20 травня 1997 року у селі Верхній Ясенів, служив командиром 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 102 окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, мав звання молодшого лейтенанта.

Боєць загинув поблизу села Солодке Пологівського району, що на Запоріжжі.