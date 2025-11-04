Перша ліга: Прикарпаття програло у Волочиську

Вже в дебюті Хома після пасу Барчука завдав першого небезпечного удару в матчі, на 10-й хвилині сам Роман у своєму стилі пробивав головою.

Господарі відповідали дальнім ударом Гаврушка, який все ж не влучив у площину воріт. Але була в Агробізнесу якась іскринка «запари», тому що в простій ситуації воротар Хмельовського м’ячем поцілив в обличчя Хомі – і це ще пощастило, що рикошет був у сторону, інакше можна було б приєднатися до бадьорих рядів найбільш курйозних голів сезону, пише Sport Arena.

Біля воріт Бобинця тривалий час панував спокій. Це на 27-й хвилині його перевірив Войтіховський, а на 35-й Козак лівою ледве не влучив у ближній кут. Войтіховський після штрафного, заробленого та виконаного Сьомкою, навіть відправив м’яча в ворота – проте суддя зафіксував там фол в атаці.

Уявіть собі все розчарування господарів, коли після таких непоганих моментів саме Прикарпаття відкрило рахунок. Слива сфолив проти нападника гостей Барчука далеко від карного майданчика, після прямої подачі Приходька та додаткової від Радульського. На відскок зреагував Француз і після прийому правою розстріляв ближній кут – 0:1. Третій гол Василя в цьому чемпіонаті, 17-й у Першій лізі та 18-й за цей клуб. Як тут не згадати, що цей оборонець забивав у Волочиську і рік тому, коли Прикарпаття виграло з мінімальним рахунком…

Але історія, як відомо, лише за співпадінням повторюється – закономірності тут нема. Агробізнес відмовився «сипатися» чи здаватися й відігрався ще до перерви. Через дві хвилини Гаврушко рішуче змістився в центр з флангу, розігрався з Козаком і на вході в карний майданчик отримав по ногах.

Арбітр гру не зупинив і був правий – м’яч потрапив до Войтіховського, який прийняв і з розвороту лівою пробив під ближню штангу – 1:1. Дуже важливий «гол у роздягальню», який багато в чому зламав гру гостей. Це 20-й гол Максима за час виступів у Першій лізі та 25-й у дорослій професіональній кар’єрі.

Відразу після перерви Прикарпаття пропустило вдруге. Теплий, Козак і Кузьмин розіграли атаку через центр, Войтіховський вивалився прямо на воротаря й із другої спроби пробив у ворота – 2:1. Це десятий гол Максима в поточному чемпіонаті. Ніколи раніше 26-річний колишній захисник не забивав за один чемпіонат стільки.

Незважаючи на сподівання вольових суперників відігратися, врятувати матч, Агробізнес уже не відпустив свою перевагу. Геник намагався вивести м’яча подалі від свого карного майданчика, а натомість його «обікрав» Кузьмин, ввірвався в карний майданчик і в падінні пробив правою ногою повз воротаря – 3:1. Свій четвертий гол у поточному чемпіонаті, 16-й у Першій лізі та 33-й у професіональній кар’єрі Роман святкував стримано – це тому, що є екс-футболістом Прикарпаття.

Набравши 27 очок, Агробізнес повторно обійшов Лівий Берег і повернувся на четверте місце. Прикарпаття-Благо залишається сьомим і починає відставати від групи лідерів.