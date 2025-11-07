Франківськ вибухнув кольорами: на Промприладі відбувся графіті-фест ALARM за підтримки компанії Vertical Development

Промприлад перетворився на справжній вибух кольору, музики й урбаністичного драйву. В Івано-Франківську втретє відбувся графіті-фестиваль «Алярм», який зібрав 26 художників із різних міст України — від Києва й Львова до Тернополя та Луцька.

Митці працювали на заздалегідь підготовлених локаціях, створюючи яскраві мурали, що перетворили промислові фасади на живі полотна. Учасники мали однакову палітру фарб, але кожен привніс у неї власний стиль і характер.

Цьогоріч серед художників були й військовослужбовці, які під час відпустки повернулися до улюбленої справи — мистецтва. Генеральним спонсором фестивалю виступила компанія Vertical Development, яка не лише підтримала подію, а й подарувала гостям свято сюрпризів. На території фестивалю відбувався розіграш цінних призів — сертифікатів на знижки при купівлі квартир у житлових комплексах компанії.

Крім того, учасники та гості отримували стильні парасольки, рюкзаки, блокноти та інші приємні подарунки. Однією з найпопулярніших локацій стала фотозона «Куб» від Vertical Development. Її могли розфарбувати всі охочі — і дорослі, і діти, додаючи власні кольори до спільного артоб’єкта. Куб став символом співтворчості та гармонії між архітектурою і мистецтвом — тим, що близьке філософії компанії.

Фестиваль супроводжувався музикою, маркетом крафтових виробів, запашним глінтвейном і атмосферним концертом у дворі Промприладу. День, наповнений барвами, творчістю та єдністю, став ще одним доказом того, що Івано-Франківськ — місто, яке живе натхненням і сучасною культурою.

