На Прикарпатті зустрінуть воїна Владислава Четверікова

Автор: Уляна Роднюк
Військовий на фоні прапора України
Сьогодні, 7-го листопада 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, ЧЕТВЕРІКОВ Владислав Вікторович, 07. 05. 1994 р.н. житель м. Надвірна.

Орієнтовно: о 10:30 год. проїде траурна процесія: м.Івано-Франківськ с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів.

О 11:10 год м. Надвірна: вул.Шухевича, вул. Мазепи, вул. Чорновола, Майдан Шевченка, вул. Чорновола, вул. Мазепи вул. Визволення 3 Будинок смутку.

Просимо спільно вшанувати пам’ять загиблого Захисника живим коридором пам‘яті, пише Зіновій Андрійович

Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови 7, 8 листопада на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні!

