На війні загинув прикарпатець Андрій Літанюк

У Запорізькій області в м.Гуляйполі загинув Літанюк Андрій Дмитрович.
Воїн родом з с. Опришівців Івано-Франківської громади, пише Галичина.
Вічна пам’ять воїну.
Сьогодні на Алеї Героїв з почестями зустріли «на щиті» захисника України. Василеві Поповичу було тільки 24.
Промприлад перетворився на справжній вибух кольору, музики й урбаністичного драйву. В Івано-Франківську втретє відбувся графіті-фестиваль «Алярм», який зібрав 26 художників…
Сьогодні, 7-го листопада 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, ЧЕТВЕРІКОВ Владислав Вікторович, 07. 05. 1994 р.н. житель м. Надвірна.
Парастас о 16:00.
7 листопада в Івано-Франківську та області буде мінлива хмарність, без опадів.
Майже місяць герой вважався зниклим без вісти...