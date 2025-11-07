ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув прикарпатець Андрій Літанюк

Автор: Уляна Роднюк
Чоловік у камуфляжі посміхається перед камерою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Український проєкт City нагороджений європейською премією
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Запорізькій області в м.Гуляйполі загинув Літанюк Андрій Дмитрович.

Воїн родом з с. Опришівців Івано-Франківської громади, пише Галичина.

Вічна пам’ять воїну.

СХОЖІ НОВИНИ