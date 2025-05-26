Франківка Ірина Федорів — двократна срібна призерка етапу Кубка світу з веслування

З 22 по 25 травня у польському місті Познань проходив престижний етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное та параканое — 2025 ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Cup.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.іф з посиланням на Департамент молодіжної політики та спорту
Ірина Федорів, представниця Івано-Франківська, спортсменка Школи вищої спортивної майстерності Івано-Франківської області та представниця СК «Альбатрос», виборола дві срібні медалі у складі національної збірної України!
Перше «срібло» — у каное-двійці (С-2) на дистанції 200 м.
Друге — в індивідуальному заїзді (С-1), також на 200 м. Ця медаль має особливе значення, адже Ірина зуміла випередити титуловану суперницю — Людмилу Лузан, дворазову олімпійську чемпіонку та триразову чемпіонку світу.
За підготовкою Ірини стоїть кропітка праця заслуженого тренера України Миколи Перога.
“Її блискучий виступ у Познані — це яскраве підтвердження потужного потенціалу Прикарпатської школи веслування та високої майстерності наших спортсменів.
Департамент молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами щиро вітає Ірину та її наставників з визначним досягненням!
Пишаємось, що наш Івано-Франківськ гідно представлений на світовій арені!” – йдеться у дописі