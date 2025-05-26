ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківка Ірина Федорів — двократна срібна призерка етапу Кубка світу з веслування

Автор: Оксана Марушкевич
26/05/2025 22:32
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 22 по 25 травня у польському місті Познань проходив престижний етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное та параканое — 2025 ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Cup.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Департамент молодіжної політики та спорту

Ірина Федорів, представниця Івано-Франківська, спортсменка Школи вищої спортивної майстерності Івано-Франківської області та представниця СК «Альбатрос», виборола дві срібні медалі у складі національної збірної України!

Перше «срібло» — у каное-двійці (С-2) на дистанції 200 м.

Друге — в індивідуальному заїзді (С-1), також на 200 м. Ця медаль має особливе значення, адже Ірина зуміла випередити титуловану суперницю — Людмилу Лузан, дворазову олімпійську чемпіонку та триразову чемпіонку світу.

За підготовкою Ірини стоїть кропітка праця заслуженого тренера України Миколи Перога.

“Її блискучий виступ у Познані — це яскраве підтвердження потужного потенціалу Прикарпатської школи веслування та високої майстерності наших спортсменів.

Департамент молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами щиро вітає Ірину та її наставників з визначним досягненням!

Пишаємось, що наш Івано-Франківськ гідно представлений на світовій арені!” – йдеться у дописі