Сервіна Сулейманова переобрали президентом Івано-Франківської міської федерації боксу

Колишній учасник Олімпійських ігор очолить розвиток боксу в Івано-Франківську на новий термін після рішення загальних зборів організації.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

В Івано-Франківську 24 травня 2025 року відбулися загальні збори громадської організації «Івано-Франківська міська федерація боксу», під час яких було переобрано керівництво спортивної організації. Засідання проходило в залі засідань Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, де члени федерації розглянули низку організаційних питань та обрали керівництво на наступний термін, пишуть Версії.

Під час звітної частини зборів президент федерації Сервін Сулейманов представив детальний аналіз діяльності організації за попередній період, акцентуючи увагу на досягненнях франківських боксерів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Особливу увагу в доповіді було приділено виступам спортсменів з Івано-Франківська, які здобули титули чемпіонів Європи та стали призерами чемпіонатів світу в різних вікових категоріях.

Серед найвагоміших спортивних досягнень, які відзначив керівник федерації, було названо успішний виступ Марії Мандзюк, яка здобула золоту медаль та отримала визнання як краща боксерка чемпіонату Європи 2023 року серед юніорів, який проходив у місті Плоєшті в Румунії.

Також у своєму звіті Сервін Сулейманов згадав про тріо спортсменок – Гутаріну Дарію-Ольгу, Луцак Ірину та Мерінову Наталію, які стали чемпіонками Європи 2024 року в категорії U-23 на змаганнях у місті Софія в Болгарії та виконали норматив майстра спорту міжнародного класу.

Окремо було відзначено досягнення Божени Мельник та Зейнієва Відаді, які здобули бронзові медалі на чемпіонаті світу серед молоді 2024 року, що проходив у місті Пуебло штату Колорадо в США.

“Це дуже важливо для Івано-Франківська. Наше місто та загалом Україна — одна з небагатьох країн світу, які можуть справді похвалитися такими чудовими результатами у цьому напрямку”, — зазначив Сервін Сулейманов під час презентації звіту.

В рамках організаційної частини зборів було проведено процедуру обрання нових членів федерації, віце-президентів та секретаря організації. На розгляд учасників зборів було винесено дві кандидатури на посаду президента Івано-Франківської міської федерації боксу: чинний керівник Сервін Сулеманов та Василь Хивчук. Проте у зв’язку зі службою в лавах Збройних Сил України Василь Хивчук прийняв рішення зняти свою кандидатуру на користь Сервіна Сулейманова.

За результатами загального голосування членів федерації Сервіна Сулейманова було обрано на посаду президента Івано-Франківської міської федерації боксу на новий термін. Одночасно з цим було сформовано новий склад керівництва організації.

До складу віце-президентів Івано-Франківської міської федерації боксу увійшли вісім осіб: Лев Кишакевич, Мирослав Карабін, Ігор Настасяк, Віталій Федорів, Євген Бондаренко, Руслан Савчук, Ярослав Сенкевич та Ігор Іванишин.

“Івано-Франківська міська федерація боксу — це потужна спортивна спільнота, яка системно працює над розвитком боксу в регіоні, підтримує молодих спортсменів, організовує змагання, тренувальні збори та забезпечує гідне представлення нашого міста на національній та міжнародній аренах”, — підкреслив Мирослав Карабін під час обговорення результатів діяльності організації.

Сервін Сулейманов є відомою постаттю в українському боксі – колишній професіональний боксер, п’ятиразовий чемпіон України, майстер спорту України міжнародного класу та учасник Літніх Олімпійських ігор 2000 року. Керівництво Івано-Франківською міською федерацією боксу він обійняв у грудні 2016 року, і за час його роботи організація досягла значних успіхів у підготовці спортсменів високого рівня та розвитку боксу на Івано-Франківщині.