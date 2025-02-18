Франківка перемогла в проєкті “Найкраща оселя”

Містянка Ірина Чолій взяла участь в проєкті телеканалу “ТЕТ” та виборола звання для своєї оселі як найкращої.

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Що розповіла франківка про свою квартиру, з ким конкурувала та чому вважає ремонт панацеєю під час особистих хвилювань?

Ідея проєкту “Найкраща оселя” від телеканалу ТЕТ полягає в тому, що троє власників унікальних осель презентують їх на огляд одне одному. Критеріями оцінки є креативність, практичність й співвідношення ціни та якості. Вирішальне слово мають експерти, які аналізують як недоліки, так й переваги кожної домівки.

Авторка рекреаційного проєкту на Вовчинецькому пагорбі Ірина Чолій розповіла, що її квартира стала терапією після розлучення. Франківка показала ексклюзивне дизайнерське рішення у власній оселі — прозорі стіни.

Квартира у 100 метрів квадратних в центрі Івано-Франківська обійшлась містянці у 50 тисяч доларів станом на 2018 рік, така ж сума пішла на ремонт.

Конкурентками Ірини стали мешканка Києва й переможниця конкурсу краси “Міс Україна Всесвіт” Анна Неплях та вінничанка Вікторія, у квартирі якої живуть кіт, рибки, родина хом’яків, піщанка та кролик.