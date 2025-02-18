На Прикарпатті замерз водоспад Дівочі сльози, а Джуринський — частково. ФОТО

У національному природному парку “Дністровський каньйон” в урочищі Пустельня замерз водоспад Дівочі сльози, а також частково замерз популярний серед туристів Джуринський водоспад.

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Про це повідомили у НПП “Дністровський каньйон”, пише Бліц-Інфо.

Водоспад “Дівочі сльози” розташований неподалік урочища “Нирків” поблизу села Устечко Заліщицької громади Чортківського району.

Водоспад внесений до комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Урочище Пустельня” і є популярним місцем серед туристів.

Джуринський або Червоноградський водоспад розташований на річці Джурин, в урочищі “Червоне”, між селами Нирків і Устечко Чортківського району Тернопільської області. Червоногородський водоспад вважається найвищим рівнинним водоспадом України.