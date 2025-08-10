ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківка Верба показала спокусливу фігуру на фоні моря та заходу сонця. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківка Верба показала спокусливу фігуру на фоні моря та заходу сонця. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 14:33
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Блогерка Юля Верба проводжає липень у атмосфері відпочинку біля моря. У останній день місяця інтернет-знаменитість опублікувала затишне літнє відео.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Нещодавно Юлія Верба показала, що вирушила на відпочинок в італійському курорті Сен-Тропе.

Вочевидь, популярна блогерка продовжує насолоджуватись приємними літніми моментами у південній країні, пише Блік.

У власному Instagram-акаунті вона опублікувала короткий відеоролик, у якому видно, як Юлія пірнає у басейн на фоні мальовничого краєвиду: 

«Момент заходу сонця», – підписала пост Верба.

Жінка у басейні спостерігає захід сонця