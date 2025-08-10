Нардепка Олена Вінтоняк з Івано-Франківщини заявила про проплачені мітинги на підтримку НАБУ

Народну депутатку з Івано-Франківщини Олену Вінтоняк звинувачують у скандалі через оприлюднене Bihus.Info листування, де вона називає мітинги на підтримку НАБУ «проплаченими» та закликає голосувати за законопроєкт №12414.

Координаційний центр громадського контролю з посиланням на розслідувачів Bihus.Info повідомив про листування народних депутатів фракції «Слуга народу» щодо протестів проти законопроєкту №12414, пишуть Версії.

Серед оприлюднених матеріалів — скриншоти переписки, у якій Олена Вінтоняк, депутатка з Івано-Франківщини, прямо називає мітинги «проплаченими» та активно закликає своїх колег підтримати законопроєкт під час голосування.

“Це листування викликало значний резонанс, оскільки демонструє, як деякі народні обранці сприймають громадянські протести”, — зазначили у Координаційному центрі громадського контролю.

Після публікації матеріалу увагу привернув і допис Олени Вінтоняк у соціальних мережах. У ньому вона повідомила, що вирішила провести тиждень без соцмереж, що стало для неї незвичним досвідом.