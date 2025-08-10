Нардепка Олена Вінтоняк з Івано-Франківщини заявила про проплачені мітинги на підтримку НАБУ

Народну депутатку з Івано-Франківщини Олену Вінтоняк звинувачують у скандалі через оприлюднене Bihus.Info листування, де вона називає мітинги на підтримку НАБУ «проплаченими» та закликає голосувати за законопроєкт №12414.
Координаційний центр громадського контролю з посиланням на розслідувачів Bihus.Info повідомив про листування народних депутатів фракції «Слуга народу» щодо протестів проти законопроєкту №12414, пишуть Версії.
Серед оприлюднених матеріалів — скриншоти переписки, у якій Олена Вінтоняк, депутатка з Івано-Франківщини, прямо називає мітинги «проплаченими» та активно закликає своїх колег підтримати законопроєкт під час голосування.
“Це листування викликало значний резонанс, оскільки демонструє, як деякі народні обранці сприймають громадянські протести”, — зазначили у Координаційному центрі громадського контролю.
Після публікації матеріалу увагу привернув і допис Олени Вінтоняк у соціальних мережах. У ньому вона повідомила, що вирішила провести тиждень без соцмереж, що стало для неї незвичним досвідом.
“Вирішила спробувати пожити тиждень без соцмереж — незвичний досвід за останні 6 років. Зайшла, почитала експертів зі всіх питань, захотіла видалитись… поки що стримую себе”, — написала нардепка, додавши питання до підписників, чи виникає у них таке бажання.