На Прикарпатті розшукують зловмисників, які побили ветерана-лісівника

Правоохоронці розшукують зловмисників, які 29 липня на території Косівського лісництва напали на демобілізованого воїна-лісівника Петра Пліхтяка, який викривав незаконні вирубки.

Про це пише Правда з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією, під час суперечки між працівниками природного парку та помічником лісника останньому завдали тілесних ушкоджень, а також пошкодили його мобільний телефон.

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

Наразі слідчі проводять першочергові розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до правопорушення.

Досудове розслідування здійснює П’ятий слідчий відділ (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління ДБР, розташованого у Львові.

Петро Пліхтяк працює помічником лісничого у Косівському лісництві та є ветераном 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Майже рік він служив старшим бойовим медиком, рятуючи життя побратимів під Вугледаром, Мар’їнкою та Куп’янськом. Повернувшись до цивільного життя через проблеми зі здоров’ям, присвятив себе вихованню дітей і розвитку шкільного лісництва, де створив музей УПА.

29 липня, коли ветеран проводив роботи з догляду за молодими насадженнями, на територію лісництва увірвався керівник науково-дослідного відділення нацпарку “Гуцульщина” з двома підлеглими. Чоловіки жорстоко побили Петра та розбили його телефон.