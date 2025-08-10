У Франківську стартують безкоштовні мистецькі курси для дорослих

У Франківську стартують два безкоштовні мистецькі курси для дорослих — «Акварельні розмови» та «Артмайданчик».

Це простір для тих, хто хоче малювати без страху, відпустити напругу й повернути собі відчуття творчості. Учасників навчать основ акварелі, петриківки та інших технік. Заняття підійдуть для початківців. Вхід вільний.

Про це розказали організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр.

За словами директорки простору Оксани Кузьменко, ці курси для тих, хто хоче видихнути, повернути собі спокій і доторкнутись до мистецтва. Це буде простір для свободи, експериментів та задоволення від процесу.

«Ми хочемо створити простір, де можна видихнути й просто бути собою. Малювання тут — не про техніку, а про внутрішню свободу. Учасники часто кажуть, що після заняття відчувають спокій і натхнення, навіть якщо раніше ніколи не малювали. Бо справа не у вмінні — а у дозволі творити», — кажуть у Гончаренко центрі.

На «Акварельних розмовах» учасники разом із пані Ольгою зануряться у світ м’яких кольорів і внутрішньої тиші. Це курс без оцінок і тиску — лише вода, папір і свобода бути собою. А «Артмайданчик» з пані Оксаною — це знайомство з народними техніками, зокрема петриківкою, і спроба побачити українське мистецтво через власну творчу призму. Обидва курси підходять новачкам і тим, хто давно мріяв повернути малювання у своє життя.

Заняття підходять для початківців, не потребують жодної попередньої підготовки чи особливих навичок. Усі необхідні матеріали надають організатори.

Курси вже тривають — однак долучатися можна з будь-якого заняття.

Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. З усх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.