На Прикарпатті проведуть «Дні здоров’я»: мобільні бригади Червоного Хреста працюватимуть у громадах області

Наступного тижня на Івано-Франківщині відбудуться «Дні здоров’я», під час яких мешканці зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів та пройти базові медичні обстеження.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Виїзди здійснюватимуть мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України, пише Правда.
Графік роботи мобільних бригад:
- 11 серпня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Раковець
- 12 серпня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8), Устеріки, Раковець
- 14 серпня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Тлумач, Кути, Незвисько
- 15 серпня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Красноїлля, Незвисько
Організатори закликають жителів Прикарпаття долучитися до ініціативи та приділити увагу своєму здоров’ю.