На Прикарпатті проведуть «Дні здоров’я»: мобільні бригади Червоного Хреста працюватимуть у громадах області

Наступного тижня на Івано-Франківщині відбудуться «Дні здоров’я», під час яких мешканці зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів та пройти базові медичні обстеження.

Виїзди здійснюватимуть мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України, пише Правда.

Графік роботи мобільних бригад:

11 серпня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Раковець

12 серпня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8), Устеріки, Раковець

14 серпня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Тлумач, Кути, Незвисько

15 серпня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Красноїлля, Незвисько

Організатори закликають жителів Прикарпаття долучитися до ініціативи та приділити увагу своєму здоров’ю.