ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті проведуть «Дні здоров’я»: мобільні бригади Червоного Хреста працюватимуть у громадах області
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті проведуть «Дні здоров’я»: мобільні бригади Червоного Хреста працюватимуть у громадах області

Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 18:18
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Наступного тижня на Івано-Франківщині відбудуться «Дні здоров’я», під час яких мешканці зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів та пройти базові медичні обстеження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Виїзди здійснюватимуть мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України, пише Правда.

Графік роботи мобільних бригад:

  • 11 серпня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Раковець
  • 12 серпня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8), Устеріки, Раковець
  • 14 серпня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Тлумач, Кути, Незвисько
  • 15 серпня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Красноїлля, Незвисько

Організатори закликають жителів Прикарпаття долучитися до ініціативи та приділити увагу своєму здоров’ю.