Франківські патрульні врятували жінку з різаною раною. ВІДЕО

У Івано-Франківську патрульні надали домедичну допомогу травмованій жінці. Інцидент стався нещодавно на вулиці Хіміків. До поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень.

У помешканні вони виявили 32-річну жінку з різаною раною ноги та сильною кровотечею, пише Правда.

Не гаючи часу, інспектори Іван Паньків та Валентин Озарків надали домедичну допомогу: наклали турнікет для зупинки кровотечі та контролювали стан постраждалої до приїзду медиків.

Медики, що прибули, ушпиталили жінку. Обставинами події наразі займаються слідчі.