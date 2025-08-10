ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківські патрульні врятували жінку з різаною раною. ВІДЕО
Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 18:54
У Івано-Франківську патрульні надали домедичну допомогу травмованій жінці. Інцидент стався нещодавно на вулиці Хіміків. До поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень.

У помешканні вони виявили 32-річну жінку з різаною раною ноги та сильною кровотечею, пише Правда.

Не гаючи часу, інспектори Іван Паньків та Валентин Озарків надали домедичну допомогу: наклали турнікет для зупинки кровотечі та контролювали стан постраждалої до приїзду медиків.

Медики, що прибули, ушпиталили жінку. Обставинами події наразі займаються слідчі.