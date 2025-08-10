В Надвірній планують встановити сучасну модульну вбиральню в центрі міста

Найближчим часом у центральній частині міста Надвірна, на вулиці Княгині Ольги, встановлять сучасну модульну вбиральню.

Про це повідомив очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

“Жодної копійки з бюджету громади ми не будемо відділяти. Нам вдалося знайти меценатів-спонсорів для того, щоб найближчим часом ми її могли встановити”, — наголосив міський голова.

За його словами, вартість об’єкта складе близько 500 тисяч гривень — це майже вдвічі менше, ніж середня ціна аналогічних вбиралень в Україні. Її виготовить місцевий виробник, а дизайн відповідатиме статусу міста.

“Вартість модульної вбиральні — в середньому не менше мільйона гривень. Ми знайшли інше технічне рішення. Зв’язалися з місцевими виробниками, які мають досвід зробити подібний об’єкт. Для цього також потрібен чималий ресурс — не менше 500 тисяч гривень. Це практично собівартість будівельних матеріалів. Сам вигляд буде естетичний, охайний, щоб ця модульна вбиральня відображала статус міста. Працюємо, переконуємо підприємців, переконуємо людей, які хочуть допомогти. Це непросто, бо 500 тисяч — це дуже великі кошти. Але якщо подивитися аналоги з відповідними розмірами, то менше мільйона чи півтора мільйона таких вбиралень немає. Тому стараємося виконувати те, що просить громада”, — зазначив міський голова.