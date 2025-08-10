ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП з потерпілими трапилась на вулиці Тисменицькій
Диван на коліщатках в темній вітальні

ДТП з потерпілими трапилась на вулиці Тисменицькій

Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 20:14
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Близько 12:00 до Івано-Франківського РУП надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на вулиці Тисменицькій.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Правда з посиланням на обласну поліцію

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Golf»,1995 року народження виїхав за межі проїзної частини дороги, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бетонною опорою рекламного щита.

У результаті аварії чотирьох пасажирів доставлено до медичного закладу. Водія перевірили на стан алкогольного спʼяніння — тверезий.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 Ст. 286 Кримінального кодексу України.