ДТП з потерпілими трапилась на вулиці Тисменицькій

Близько 12:00 до Івано-Франківського РУП надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на вулиці Тисменицькій.

Про це пише Правда з посиланням на обласну поліцію

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Golf»,1995 року народження виїхав за межі проїзної частини дороги, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бетонною опорою рекламного щита.

У результаті аварії чотирьох пасажирів доставлено до медичного закладу. Водія перевірили на стан алкогольного спʼяніння — тверезий.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 Ст. 286 Кримінального кодексу України.