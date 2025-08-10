У Франківську запустять новий комунальний маршрут

До 25 серпня в Івано-Франківську запрацює новий комунальний маршрут. Він з’єднає село Вовчинець, вулицю Вовчинецьку, «Крок», район Гаркуші, вулицю Незалежності та село Угорники. У зворотному напрямку автобус курсуватиме через Угорники, вулицю Лепкого, вокзал та знову до Вовчинця.
Про це повідомив у відеозверненні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише ПІК.
Новий маршрут стане можливим завдяки допомозі міст-побратимів із-за кордону, які надали місту необхідні автобуси. До кінця року планується запустити ще один дуобусний маршрут, а навесні — ще один.
Марцінків також наголосив, що триває набір водіїв для комунального транспорту.
“Ми вперше навчаємо водіїв автобусів. Якщо ви маєте права і три роки водійського стажу, можете стати водієм автобуса, після навчання та отримання відповідних прав – категорії “D“. Ми хочемо бачити вас у команді КП «Електроавтотранс». Заробітна плата стартує від 25 тисяч гривень, залежно від відпрацьованих годин”, – додав Марцінків.