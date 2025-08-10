На Прикарпатті ТЦК незаконно мобілізував чоловіка під час оформлення відстрочки

Військовозобов’язаний чоловік звернувся до ТЦК для отримання відстрочки від мобілізації, але під час розгляду документів його мобілізували на військову службу – він отримав відстрочку уже після призову. Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав призов чоловіка протиправним та зобов’язав звільнити його з військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, якого 10 вересня 2024 року ТЦК мобілізував на військову службу.

Позивач вважає свій призов протиправним, оскільки у цей час розглядали його документи про отримання відстрочки у іншому ТЦК. У рішенні суду приховані назви ТЦК, які фігурують у цій справі. Через два тижні після мобілізації позивач отримав відстрочку, уже перебуваючи на військовій службі.

У відзиві на позовну заяву представник ТЦК повідомив, що перед мобілізацією працівники перевірили дані чоловіка у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів і у нього не було чинної відстрочки.

Цю справу розглянув суддя Олександр Чуприна, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що на момент мобілізації ТЦК, де перебував на обліку позивач, розглядав його документи про отримання відстрочки. До ухвалення рішення комісією військовозобов’язаний не підлягав призову на військову службу.

«У спірному випадку наказ начальника ТЦК від 10.09.2024, яким, всупереч вимог пункту 9 частини 1 статті 23 Закону №3543-XII, призвано позивача на військову службу, не може бути розцінений як акт індивідуальної дії, що вичерпав свою дію в момент його виконання, оскільки сам факт видання такого наказу спричинив для позивача юридично значущі негативні наслідки, які продовжують впливати на його правове становище», – вказано у рішенні суду.

На думку судді, «ефективним захистом порушеного права позивача є визнання протиправними та скасування всіх рішень, прийнятих за наслідками порушення процедури призову позивача на військову службу».

Суддя визнав протиправним та скасував наказ про призов позивача на військову службу та зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу зі звільненням зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.