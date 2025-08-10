Дрони атакували Республіку Комі в рф, розташовану за 2 тисячі км від України

В Ухті у неділю, 10 серпня, пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті зафіксували перебої з електропостачанням та інтернетом.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили російські Telegram-канали, пише Правда.

Очевидці повідомляють, що в Ухті 10 серпня пролунало кілька вибухів, після чого біля Ухтинського НПЗ помітили екстрені служби. Місцеві Telegram-канали повідомили про пробоїну в цистерні на нафтопереробному заводі.

Крім того, у місті евакуювали торговий центр «Ярмарок», жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.