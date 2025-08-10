Дрони атакували Республіку Комі в рф, розташовану за 2 тисячі км від України

В Ухті у неділю, 10 серпня, пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті зафіксували перебої з електропостачанням та інтернетом.
Про це повідомили російські Telegram-канали, пише Правда.
Очевидці повідомляють, що в Ухті 10 серпня пролунало кілька вибухів, після чого біля Ухтинського НПЗ помітили екстрені служби. Місцеві Telegram-канали повідомили про пробоїну в цистерні на нафтопереробному заводі.
Крім того, у місті евакуювали торговий центр «Ярмарок», жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.
«В місті Ухта, Республіка Комі лунає тривога та чути вибухи. За попередніми даними, за допомогою БПЛА було атаковано місцевий НПЗ. Поруч з заводом працюють спецслужби, а в самій республіці почали вимикати мобільний інтернет», – написав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.