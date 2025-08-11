ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські піротехніки розміновують деокуповані території
Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 07:27
Прикарпатські піротехніки обстежують поля, подвір’я та узбіччя доріг, знаходять і знешкоджують небезпечні боєприпаси, залишені після окупації.

Лише за час цієї ротації фахівці перевірили понад 160 гектарів землі та знешкодили сотні вибухонебезпечних предметів.

Кожен їхній виїзд — це ще один крок до того, щоб люди могли безпечно повернутися додому, обробляти свої землі та відпускати дітей гуляти без страху.

Піротехніки працюють у спеку, під дощем і під час постійної небезпеки, бо знають — це про життя та безпеку людей.