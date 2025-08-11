ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За добу росія втратила 1000 військових, 7 ББМ і десятки артсистем
Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 07:49
За минулу добу російські війська втратили 1000 окупантів вбитими та пораненими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1064240 (+1000) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11093 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 31380 (+37)
  • РСЗВ ‒ 1462 (+2)
  • засоби ППО ‒ 1204 (0)
  • літаків ‒ 421 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50646 (+191)
  • крилаті ракети ‒ 3556 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58113 (+131)
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (0)