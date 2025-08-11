За добу росія втратила 1000 військових, 7 ББМ і десятки артсистем

За минулу добу російські війська втратили 1000 окупантів вбитими та пораненими.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1064240 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11093 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7)
- артилерійських систем ‒ 31380 (+37)
- РСЗВ ‒ 1462 (+2)
- засоби ППО ‒ 1204 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50646 (+191)
- крилаті ракети ‒ 3556 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58113 (+131)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)