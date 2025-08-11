“Укрпошта” попереджає про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

Людям приходять смс про прибуття посилки, в яких повідомляють про проблему з адресою “отримувача”.
Зазначається, що їхній єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва «Пошта України» у повідомленнях із «незнайомих» номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.
“Отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам. Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких”, – йдеться у повідомленні.