“Укрпошта” попереджає про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

Людям приходять смс про прибуття посилки, в яких повідомляють про проблему з адресою “отримувача”.

Зазначається, що їхній єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва «Пошта України» у повідомленнях із «незнайомих» номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.