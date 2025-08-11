ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
“Укрпошта” попереджає про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Укрпошта” попереджає про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 08:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Людям приходять смс про прибуття посилки, в яких повідомляють про проблему з адресою “отримувача”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Зазначається, що їхній єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва «Пошта України» у повідомленнях із «незнайомих» номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.

“Отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам. Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких”, – йдеться у повідомленні.