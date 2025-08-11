Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

11 серпня – 60 років виповнюється Марії Ткачівській (1965), письменниці, науковиці, професорці, докторці наук, членкині Національної спілки письменників України (з 1997 року), лауреатці премій ім. І. Франка (2007), ім. В. Стефаника (2010) та інших, Міжнародного конкурсу «Коронація слова», авторці збірок «Просвічені силуети», «Переповнений експрес», «Обережно, діти», «Я і мій Дон Жуан», «Голос перепілки», «Тримайся за повітря», «Княгиня Острозька» та ін., уродженці с. Сокіл Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.