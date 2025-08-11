ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода на Івано-Франківщині 11 серпня
Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 09:19
11 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі йтиме помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську 23-25° тепла.
  • По області вдень — 20-25° тепла.
  • У високогір’ї Карпат — 15-20° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.