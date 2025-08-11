ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Професорка ІФНТУНГ увійшла до Наукової ради Національного фонду досліджень України
Професорка ІФНТУНГ увійшла до Наукової ради Національного фонду досліджень України

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 09:48
Кабінет Міністрів України затвердив оновлений склад Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Відповідне розпорядження №690-р було ухвалене 14 липня 2025 року, повідомляє пресслужба навчального закладу.

До складу увійшли 32 провідні науковці з різних регіонів України. Прикарпаття в раді представляє професорка кафедри фінансів, обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ліліана Гораль. Професорка — єдина представниця регіону у цьому складі ради.

Наукова рада НФДУ є ключовим органом, що формує наукові пріоритети, координує державні програми підтримки досліджень і проводить експертизу поданих ініціатив. Її члени беруть участь у визначенні стратегічних напрямів фінансування та розвитку наукової політики в Україні.

За інформацією ІФНТУНГ, членство професорки Гораль у Науковій раді створює нові можливості для залучення університету до національних і міжнародних дослідницьких ініціатив.

Доповнено: водночас сама науковиця уточнила, що її членство не надає переваг університету, адже члени ради зобов’язані не розголошувати умови конкурсів.

«Моє членство в Науковій раді жодним чином не сприятиме університету, оскільки члени ради дають письмове звернення щодо нерозголошення умов конкурсів. Але обіцяю бути об’єктивною і неупередженою», — наголосила Ліліана Гораль.