У Франківську стартує будівництво реабілітаційного центру

В Івано-Франківську розпочинають підготовчі роботи з будівництва реабілітаційного центру на вулиці Федьковича.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Так, з 11 серпня змінюється схема руху транспорту до обласної клінічної лікарні:
- заїзд до медзакладу здійснюватиметься з вулиці Пасічної, зі сторони «Німецького озера»;
- виїзд — по вулиці Федьковича, з боку пральні обласної клінічної лікарні.
За словами Світлани Онищук, зміни не створять незручностей для мешканців прилеглих будинків.
«Будівництво реабілітаційного центру є частиною зобов’язань перед військовими, ветеранами та всіма, хто потребує допомоги у відновленні після поранень», — підкреслила посадовиця.