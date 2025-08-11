ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську стартує будівництво реабілітаційного центру
У Франківську стартує будівництво реабілітаційного центру

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 10:20
В Івано-Франківську розпочинають підготовчі роботи з будівництва реабілітаційного центру на вулиці Федьковича.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Так, з 11 серпня змінюється схема руху транспорту до обласної клінічної лікарні:

  • заїзд до медзакладу здійснюватиметься з вулиці Пасічної, зі сторони «Німецького озера»;
  • виїзд — по вулиці Федьковича, з боку пральні обласної клінічної лікарні.

За словами Світлани Онищук, зміни не створять незручностей для мешканців прилеглих будинків.

«Будівництво реабілітаційного центру є частиною зобов’язань перед військовими, ветеранами та всіма, хто потребує допомоги у відновленні після поранень», — підкреслила посадовиця.