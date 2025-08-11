У Франківську стартує будівництво реабілітаційного центру

В Івано-Франківську розпочинають підготовчі роботи з будівництва реабілітаційного центру на вулиці Федьковича.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Так, з 11 серпня змінюється схема руху транспорту до обласної клінічної лікарні:

заїзд до медзакладу здійснюватиметься з вулиці Пасічної, зі сторони «Німецького озера»;

до медзакладу здійснюватиметься з вулиці Пасічної, зі сторони «Німецького озера»; виїзд — по вулиці Федьковича, з боку пральні обласної клінічної лікарні.

За словами Світлани Онищук, зміни не створять незручностей для мешканців прилеглих будинків.