ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківка втратила 74 тисячі гривень через дзвінок псевдобанкіра
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківка втратила 74 тисячі гривень через дзвінок псевдобанкіра

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 11:24
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

«Видають себе за працівників банківських установ та обдурюють прикарпатців»: поліція застерігає громадян від невідомих додзвонювачів. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Шахраї телефонують та повідомляють неправдиву інформацію щодо банківських рахунків громадян. Їх мета одна – заволодіти коштами людей.

У пастку із псевдо-банківськими працівниками потрапила 25-річна мешканка обласного центру. Жінка повірила невідомому додзвонювачу, який запевнив потерпілу, що з її рахунком шахраї здійснюють незаконні дії. Тож, у зв’язку із цим, аферист запропонував переказати власні кошти на банківський рахунок пройдисвіта. Жінка виконала всі умови та перерахувала понад 74 тисячі гривень.

А надалі, зрозуміла, що потрапила у шахрайську пастку і звернулась до поліції.

Слідчі поліції внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.