Франківка втратила 74 тисячі гривень через дзвінок псевдобанкіра

«Видають себе за працівників банківських установ та обдурюють прикарпатців»: поліція застерігає громадян від невідомих додзвонювачів.

Шахраї телефонують та повідомляють неправдиву інформацію щодо банківських рахунків громадян. Їх мета одна – заволодіти коштами людей.

У пастку із псевдо-банківськими працівниками потрапила 25-річна мешканка обласного центру. Жінка повірила невідомому додзвонювачу, який запевнив потерпілу, що з її рахунком шахраї здійснюють незаконні дії. Тож, у зв’язку із цим, аферист запропонував переказати власні кошти на банківський рахунок пройдисвіта. Жінка виконала всі умови та перерахувала понад 74 тисячі гривень.

А надалі, зрозуміла, що потрапила у шахрайську пастку і звернулась до поліції.

Слідчі поліції внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.