У Делятині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічку та врізався в Tesla. ФОТО

Автопригода за участі двох автомобілів трапилась у Делятині в неділю, 11 травня.

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Про це Правді повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські з’ясували, що керманич мікроавтобуса «Mercedes», 1994 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Tesla», яким керувала жінка, 2000 року народження.

Поліціянти перевірили водіїв на стан спʼяніння. Обоє — тверезі. На водія мікроавтобуса склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. Матеріали направлять в суд для притягнення керманича до відповідальності.