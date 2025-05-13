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У Делятині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічку та врізався в Tesla. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Делятині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічку та врізався в Tesla. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 11:56
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Автопригода за участі двох автомобілів трапилась у Делятині в неділю, 11 травня.

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Про це Правді повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські з’ясували, що керманич мікроавтобуса «Mercedes», 1994 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Tesla», яким керувала жінка, 2000 року народження.

Поліціянти перевірили водіїв на стан спʼяніння. Обоє — тверезі. На водія мікроавтобуса склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. Матеріали направлять в суд для притягнення керманича до відповідальності.