Вступна кампанія: чи можуть українці вступити у виші Польщі

Для цього потрібно подати певні документи.

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Українські абітурієнти можуть вступити не лише українські університети, а й в вищі навчальні заклади за кордоном. Часто вони обирають виші Польщі.

Ресурс Studyforyou опублікував вимоги до вступу українців у польські університети цього року, пише «ZN,UA».

Як вступити до університету в Польщі

Реєстрація на навчання

Кожен університет встановлює власні терміни та вимоги до документів на етапі реєстрації. Наприклад:

Ягеллонський університет: Перший вступний тур (реєстрація) розпочинається на початку березня і триває до початку квітня. Не зважаючи на те, що Ягеллонський університет має ще два вступних тури (другий у травні та третій у серпні), реєстрація на більшість спеціальностей після першого туру може бути недоступною через вичерпання ліміту місць для іноземних студентів.

Варшавський університет: Вступний процес триває з початку червня до перших чисел липня.

Вроцлавський економічний університет та Краківська політехніка: Реєстрація відкрита з початку червня і до кінця липня.

Однак, також, варто враховувати, що терміни реєстрації на певні спеціальності можуть відрізнятися від загальних. Наприклад: У Люблінській політехніці загальні вступні терміни — з початку червня до перших чисел липня, а от на спеціальність Архітектура реєстрація часто завершується вже у 20-х числах червня, тобто раніше, ніж на інші спеціальності.

Оплата реєстраційного збору

Вартість реєстраційного збору кожен польський ВНЗ встановлює самостійно.

У державних університетах зазвичай вартість складає 85–100 PLN за кожну спеціальність та 150 PLN при вступі на творчі спеціальності.

У приватних університетах реєстраційний внесок може коливатися від 20 до 200 EUR за спеціальність.

Оплата реєстраційного збору необхідна для кожної обраної спеціальності окремо. Без цієї оплати заявка на вступ не буде розглядатися університетом. Також потрібно завантажити підтвердження оплати до системи реєстрації. У більшості випадків термін для оплати збігається з останнім днем реєстрації на навчання.

Запис на підтвердження рівня володіння мови

Одним із ключових етапів вступу до польського університету є підтвердження вашого рівня володіння мовою навчання. Це може бути польська або англійська залежно від програми, яку ви обрали. Для цього потрібно підготувати відповідний сертифікат або пройти мовний тест (якщо ви не володієте сертифікатом, або ваш сертифікат не відповідає вступним критеріям). Також необхідно звернути увагу на те, що кожен університет має власну систему перевірки вашого рівня володіння мовою навчання. Єдиної моделі немає, тому доведеться адаптуватися до вимог конкретного закладу. Наприклад:

Опольський університет, Опольська політехніка та Університет Лазарського проводять персональні (викладач-абітурієнт) онлайн-співбесіди, які тривають від 10 до 20 хвилин.

У Краківській політехніці та Лодзинському університеті необхідно пройти онлайн-тест, а також і персональну онлайн-співбесіду.

Вроцлавський університет і Краківський економічний університет вимагають проходження стаціонарного іспиту на базі університету (онлайн-форма не доступна).

Єдине, що об’єднує всі університети, — це обов’язковість підтвердження рівня володіння мовою навчання під час вступного процесу. Одні університети вимагають, щоб абітурієнт самостійно записувався на кваліфікаційний іспит або співбесіду. У цьому випадку діє певний графік, і якщо ви його пропустите, другої можливості може не бути. Інші університети самостійно складають графік залежно від кількості абітурієнтів і просто повідомляють про дату і час проходження тесту чи співбесіди. Також в деяких університетах підтвердження знання мови навчання є платним. Вартість може становити від 50 до 400 PLN, залежно від ВНЗ.

Проходження кваліфікаційних екзаменів

На більшість спеціальностей вступний процес не передбачає кваліфікаційних іспитів. Рейтинг кандидатів формується на основі оцінок зі свідоцтва про закінчення школи (атестату), результатів НМТ/ЗНО або середнього балу атестату. Винятками є:

Ягеллонський університет — зарахування проводиться на основі онлайн-співбесіди;

Університет Марії Кюрі-Склодовської — зарахування також здійснюється через онлайн-співбесіду;

Вроцлавський університет — зарахування базується на результатах іспитів. Якщо ж ви вирішили навчатися на мистецьких спеціальностях (архітектура, графіка, дизайн тощо), проходження творчого конкурсу є обов’язковим.

Результати вступу

Рішення комісії можуть бути наступними:

«Zakwalifikowano» або «Accepted» – приймальна комісія позитивно розглянула вашу заявку на вступ і рекомендує вас до зарахування.

«Lista rezerwowa» або «Reserve list» – не вистачило балів до мінімального прохідного рівня. Але заявка не відхилена. Ви все ж маєте шанс бути зарахованими, якщо один або кілька абітурієнтів (залежно від рейтингового списку), які були закваліфіковані до навчання, відмовляться від свого місця або не подадуть вчасно документи. У цій ситуації вам потрібно з’ясувати, яке саме місце ви займаєте в рейтинговому списку, і реально оцінити свої шанси.

«Nie zakwalifikowany» або «Not qualified» – вас не прийнято, і вашу заявку відхилила приймальна комісія.

Подача документів

Єдиної моделі тут немає, оскільки кожен університет, а іноді навіть на окремих спеціальностях, встановлюють свої терміни. Деякі університети йдуть на поступки абітурієнтам і дозволяють подати оригінали вступних документів уже після приїзду на навчання. Наприклад, Лодзинський Університет, Лодзинська Політехніка або Академія Фінансів та Бізнесу Vistula приймають документи до кінця вересня. Водночас інші університети встановлюють досить жорсткі часові рамки.

Після оголошення результатів вони вимагають подачу оригіналів документів у термін від 3 до 14 робочих днів. Наприклад, Опольський Університет надає абітурієнтам 14 робочих днів для подачі документів до приймальної комісії, тоді як Краківський Педагогічний Університет чи Варшавський Університет – лише 3 дні.

Нагадаємо, коли учасники національного мультипредметного тестування (НМТ) отримують запрошення.