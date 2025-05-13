Віталій Козловський виплатив борг продюсеру Ігорю Кондратюку

Український продюсер Ігор Кондратюк офіційно заявив про виплату йому боргу колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським. Пише ТСН

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На офіційній сторінці у Facebook Ігор повідомив, що отримав усю суму, яку артист йому був винен за каталог пісень. Тож права власності на музичні хіти перейшли остаточно до Віталія.

«Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі», — заявив Кондратюк.

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Нагадаємо, за законом Віталій Козловський був змушений сплатити колишньому продюсерові борг за порушення авторського права. Сума сягала близько 2 млн грн. Відомо, що на час військової служби з зарплати артиста автоматично стягувався відсоток на погашення виконавчих проваджень. Своєю чергою співак звертався до Кондратюка з проханням призупинити списання коштів з його картки на час його служби. Проте продюсер рішуче стояв на своєму та аргументував це законодавчим процесом, який не спинити. Так, ще торік у серпні він стверджував, що Віталій винен йому 1 млн 300 тис. грн.

Цікаво, що в березні Ігор Кондратюк зробив ще одну неочікувану заяву, що Віталій Козловський нібито більше не служить на фронті. За словами продюсера, такого висновку він дійшов після того, як йому припинили надходити заборговані виконавцем кошти, які зазвичай вираховувалися з його зарплати військовослужбовця. Сам Віталій Козловський наразі не коментує ситуацію.



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