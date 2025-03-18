Козловський із дружиною влаштували пишне свято на честь 1-річчя сина

Нещодавно свій перший день народження відсвяткував син співака Віталія Козловського Оскар. З цієї нагоди батьки іменинника влаштували йому яскраву вечірку. Пише Табло ID.
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Фотографіями з події поділилася мама Оскара, дружина музиканта і піарниця Юлія Бакуменко. Для святкування були підготовлені локація з кульками у біло-бежевих і блакитних кольорах, а також триярусний тортик з ведмедиком.
Віталій вдягнув синій костюм, а іменинник — блакитний. На голові хлопчика була корона. Кохана артиста віддала перевагу білій спідниці та жакету.
Ошатна родина зібралася разом, щоб привітати Оскара
Татко підтримував сина, поки той традиційно обирав між різними предметами та іграшками
“1 рік Оскара. Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей”, — написала Бакуменко.
Невже батькам торт сподобався більше, ніж імениннику?
Мама теж попозувала з синочком
Оскар старанно витримав усі конкурси та ігри
Для 37-річної Юлії та 40-річного Віталія це перша дитина
Нагадаємо Козловський зворушливо привітав сина з першим днем народження