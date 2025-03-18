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Козловський із дружиною влаштували пишне свято на честь 1-річчя сина
Диван на коліщатках в темній вітальні

Козловський із дружиною влаштували пишне свято на честь 1-річчя сина

Автор: Орися Корчун
18/03/2025 17:49
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Нещодавно свій перший день народження відсвяткував син співака Віталія Козловського Оскар. З цієї нагоди батьки іменинника влаштували йому яскраву вечірку. Пише Табло ID.

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Фотографіями з події поділилася мама Оскара, дружина музиканта і піарниця Юлія Бакуменко. Для святкування були підготовлені локація з кульками у біло-бежевих і блакитних кольорах, а також триярусний тортик з ведмедиком.

Віталій вдягнув синій костюм, а іменинник — блакитний. На голові хлопчика була корона. Кохана артиста віддала перевагу білій спідниці та жакету.Віталій Козловський показав день народження сина

Ошатна родина зібралася разом, щоб привітати Оскара

Усі фото @artem_oneshchak
Віталій Козловський привітав первістка з 1 роком життя

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“1 рік Оскара. Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей”, — написала Бакуменко.Козловський з дружиною відсвяткували день народження сина

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